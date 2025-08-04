Аль-Духайль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Туту. Як інформує Kicker, катарський клуб заплатив за гравця 15 млн євро. У бразильця залишався рік контракту з Айнтрахтом.

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Франкфурт скористався останньою реальною можливістю заробити на Туті. У 2019 році "орли" придбали 19-річного гравця Сан-Паулу за 1,8 млн євро. Через шість років сума зросла майже в десять разів.

Відхід бразильця не став несподіванкою, оскільки передбачалося, що йому доведеться вибирати між продовженням контракту і відходом через закінчення терміну дії. Франкфурт твердо вирішив уникнути вільного переходу.

Тута провів за Айнтрахт 136 матчів у Бундеслізі, в яких забив 9 голів. Ще він зіграв у 13 матчах Кубка Німеччини, 7 ігор у Лізі чемпіонів і 22 зустрічі в Лізі Європи. Разом з командою він виграв Лігу Європи в 2022 році.

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