Вольфсбург на своєму офіційному сайті оголосив про оренду з правом викупу вінгера Наполі Єспера Ліндстрьома. Термін оренди становить 1 рік – "вовки" заплатять 1 млн євро. Якщо німецький клуб захоче викупити данця, йому доведеться заплатити 12 млн євро.

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Влітку 2023 року Ліндстрьом перейшов в Наполі з франкфуртського Айнтрахта за 30 млн євро, але в Неаполі так і не заграв. У минулому сезоні він на правах оренди виступав за Евертон. У складі "ірисок" Ліндстрьом провів 29 матчів і відзначився 1 асистом.

У сезоні 2021/22 Єспер виграв Лігу Європи у складі Айнтрахта.

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