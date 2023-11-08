Після звільнення Бо Свенссона з посади головного тренера керівництво Майнца доручило готувати команду до матчу з РБ Лейпциг головному тренеру молодіжної команди клубу Яну Зіверту. Однак у нього немає тренерської ліцензії, щоб продовжувати працювати з першою командою "карнавальників". У зв'язку з цим боси Майнца пішли на хитрість.

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Як інформує офіційний сайт клубу, "нуль п'яті" орендували 39-річного тренера Денніса Ламбі у Футбольної асоціації Рейнланда – він працював помічником головного тренера у збірній Німеччини U-17. "Ми хочемо подякувати Рейнландській футбольній асоціації, з якою ми дуже тісно пов'язані впродовж багатьох років, за те, що вона погодила з нами кадрове питання в такий небюрократичний спосіб", – зазначив директор Майнца Крістіан Гайдель.

До слова, у матчі з РБ Лейпциг Майнц здобув перемогу з рахунком 2:0. У суботу, 11-го листопада "карнавальники" зіграють під керівництвом дуету Зіверт-Ламбі матч 12-го туру Бундесліги з Дармштадтом.

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