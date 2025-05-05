Керівництво Вольфсбурга пішло на радикальні методи, не чекаючи завершення сезону 2024/25.

Прес-служба "зелених" повідомила, що клуб припинив співпрацю з Ральфом Хазенхюттлем. Помічники тренера Крейг Флемінг і Патрік Хазенхюттль також покинуть Вольфсбург.

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Зазначається, що "зеленими" у двох останніх турах будуть керувати аналітики Мартін Рашик і Райнер Відмаєр, які виступали сполучною ланкою між першою командою та академією.

Ральф Хазенхюттлем очолив Вольфсбург торік. Наразі "зелені" перебувають на 12 місці у турнірній таблиці Бундесліги з 39 балами.

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