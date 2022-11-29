Угоду завершили за згодою обох сторін, повідомляє офіційний сайт Вольфсбурга.

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Нападник став гравцем "вовків" лише 30 січня 2022 року. В поточному сезоні Крузе зіграв у 5 матчах, в яких не відзначився результативними діями.

Додамо, що Макс пограв за такі німецькі клуби як Вердер, Санкт-Паулі, Фрайбург, Борусія Менхенгладбах, Вольфсбург та Уніон Берлін. Один сезон Крузе відіграв у турецькому Фенербахче. Також нападник провів 14 матчів за національну збірну Німеччини, в яких відзначився 4 голами.

Нагадаємо, що у вересні у Крузі стався відкритий конфлікт із головним тренером Вольфсбурга Ніко Ковачем. Згідно з Wolfsburger Algemeine, тренер був незадоволений постійними запізненнями Крузе на тренування. Також футболіст випустив документальний фільм про свою сім'ю та особисте життя, в якому наговорив багато зайвого.

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