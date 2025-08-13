Уніон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з Дмитром Богдановим. Термін угоди не розголошується. Попереднім клубом гравця збірної України U-19 було дрезденське Динамо.

Захисник Шахтаря приєднається до клубу з Бундесліги – німці з другої спроби домовилися з "гірниками"

Сайт Уніону в представленні новачка зазначає, що батько гравця Володимир також був центральним нападником і грав, серед іншого, за молодіжну команду Борусії Д і другу команду Майнца. Він намагався відрадити свого сина від футбольної кар'єри, але Дмитро наполіг на своєму.

"Перехід в Уніон – чудова можливість для мене. Я хочу якомога більше дізнатися на тренуваннях з професійною командою і привнести свої якості в команду U-19. Для мене важливо поступово вдосконалюватися і добре освоїтися в Берліні. Я буду старанно працювати щодня, щоб розвиватися далі і виправдати довіру клубу", – зазначив Богданов.

"Український гравець буде інтегрований в тренувальну програму чоловічої професійної команди, а також отримає ігровий досвід у складі Уніон U-19", – йдеться в заяві.

Ювентус зіпсував прощальний матч екс-одноклубника Довбика – туринці без проблем обіграли Борусію Д