Нападник перебрався в нову команду на правах оренди, яка розрахована на сезон 2022/23. Влітку наступного року Монца за певних умов зобов'язана викупити права на 27-річного екс-форварда збірної Італії. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Вочевидь, мова йде про збереження прописки в Серії А – саме таким чином клуб Берлусконі та Галліані підписував і низку інших новачків. Петанья вже потрапив у заявку на перший матч сезону проти Торіно, який відбудеться в суботу, 13 серпня. За оренду Андреа (4 голи в сезоні 2021/22) Монца заплатила 2,5 млн євро. Через рік Наполі може отримати 10 мільйонів.

Вихованець Мілана став черговим іменитим новачком амбітного новачка Серії А. Раніше Монца підписала Марлона, Алессіо Краньйо, Андреа Ракоккію, Маттео Пессіну, Стефано Сенсі, Пабло Марі та інших футболістів, загальна кількість яких вже досягла двадцяти.

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