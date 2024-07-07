Аль-Іттіхад переживає не найпростіші "закулісні" часи. У суботу президент клубу Лоай Назер пішов у відставку зі своєї посади, пославшись на втручання в процеси ухвалення рішень клубу з боку Міністерства спорту. Саме він просував кандидатуру Піолі на посаду головного тренера "жовто-чорних". З огляду на це, нове керівництво Аль-Іттіхада вирішило рухатися в іншому напрямку.

Чемпіонський екс-тренер Мілана погодився піднімати з колін клуб Бензема, Канте та інших зірок

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що колишній володар "Золотого м'яча" Карім Бензема не схвалював кандидатуру Піолі на пост головного тренера своєї команди. Однак Джанлука Ді Марціо та інші ЗМІ в Італії, як і раніше, впевнені, що це неправда.

Нагадаємо, що зараз Піолі є вільним агентом і активно шукає собі нове місце роботи. Він провів на чолі Мілана п'ять останніх сезонів, вигравши з "россонері" Скудетто в сезоні 2021/22.

Тим часом Аль-Іттіхад переключився на кандидатури Крістофа Гальтьє та Лорана Блана.

"Людина, яка ніколи не здається": чарівник для невдах – втратив сина, рятує приречених, цитує Кобі Браянта і Платона