Чинні чемпіони Саудівської Аравії офіційно оголосили про підписання 20-річного центрбека Яна-Карло Сіміча з Андерлеха.

Інсайдер Саша Тавольєрі розкриває фінансові подробиці трансферу. Аль-Іттіхад заплатить 6 мільйонів євро за річну оренду, а наступного літа передбачений обов'язковий викуп ще за 15 млн. Сам Сіміч у клубі Каріма Бензема зароблятиме 5,5 млн доларів на рік.

Перед Андерлехтом серб виступав за Мілан, де був капітаном молодіжної команди і навіть забивав у дебютному матчі за дорослу. Втім, "россонері" не повірили у центрбека. Влітку 2024-го Сіміча продали Андерлехту всього за 2,75 млн євро, тепер італійці отримають ще близько 4 млн за умовами пункту перепродажу.

