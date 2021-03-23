Клуб Бекхема підсилиться черговим ветераном АПЛ
Інтер Маямі обрав тактику запрошення гравців з досвідом виступів у АПЛ.
Захисник Вест Бромвіча Кіран Гіббс влітку приєднається до клубу МЛС, стверджує журналіст Telegraph Джон Персі.
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Після завершення сезону оборонець отримає статус вільного агента. Кіран випав з основи "дроздів", тому йому не запропонували новий контракт. За плечима 31-річного Гіббса 180 матчів в АПЛ, більшість у складі Арсенала.
Додамо, що раніше Інтер Маямі підсилився іншими ветеранами АПЛ – захисником Раяном Шоукросом та Філом Невіллом, який став тренером. Не слід забувати і про зіркового президента клубу Девіда Бекхема.
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