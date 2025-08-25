Тоттенхем не полишає спроб підписати аргентинського таланта Комо Ніко Паса. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, Комо відхилив другу пропозицію "шпор" у розмірі 70 мільйонів євро, що могло б бути найдорожчим придбанням в історії Тоттенхема.

Раніше Комо, який тренує Сеск Фабрегас, відхилив пропозицію англійців із сумою 40 мільйонів євро. 20-річний плеймейкер цього літа став головною трансферною ціллю Тоттенхема після того, як Еберечі Езе перебрався до Арсенала. Однак сам Пас не горить бажанням змінювати клуб – він хоче провести сезон у Комо, а в майбутньому повернутися до Реала. Іспанський гранд має право викупу за футболіста у 2026 році за 10 мільйонів євро і мадридці планують активувати цю опцію в майбутньому.

Тоттенхем же перебуває у критичній ситуації: після серйозної травми Джеймса Меддісона "шпори" терміново шукають креативного хавбека.

Пас потужно розпочав сезон у Серії А – у грі проти Лаціо він відзначився голом і асистом, ставши головною зіркою перемоги Комо 2:0.

