Крістал Пелас активно готується до можливого прощання з Еберечі Езе, який висловив бажання перейти в Тоттенхем. За інформацією The Athletic, лондонський клуб вже звернувся до Брюгге з пропозицією щодо Хрістоса Цоліса, розглядаючи його як одного з головних кандидатів на заміну англійця.

Перша пропозиція була відхилена бельгійцями, однак англійський клуб планує повернутися з покращеним запитом. Клуб також веде переговори з представниками 23-річного грека.

Цоліс минулого літа перейшов до Брюгге з Фортуни Дюссельдорф і відразу став ключовим гравцем – у дебютному сезоні він записав до свого доробку 21 гол та 14 асистів у 56 матчах. Нову кампанію гравець розпочав не менш яскраво: три голи та дві гольові передачі у семи поєдинках. Попри це, Брюгге не має наміру продавати його після нещодавнього підписання нового контракту.

Вихованець ПАОКа, у 2021 році він перейшов у Норвіч, з яким здобув досвід виступів у АПЛ. Згодом відправлявся в оренду до Твенте, а потім до Фортуни, яка зрештою викупила його контракт.

