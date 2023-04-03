Грем Поттер відхилив пропозицію Лестера менш ніж за 24 години після відходу з Челсі.

Звільнений з посади головного тренера Челсі Грем Поттер відмовився очолити Лестер. Про це інформує talkSPORT.

Залишити Мудрика без тренера вирішили двоє директорів Челсі – Поттер не заперечував

"Лисиці" перебувають у пошуку нового наставника після звільнення Брендана Роджерса і вирішили звернутися до Поттера. Згідно з джерелом, Поттер відмовився від такої перспективи, тому що хоче відпочити – робота в Лондоні виснажила фахівця.

За підсумками 29 туру АПЛ Лестер опустився в зону вильоту. У наступному матчі з Астон Віллою керувати Лестером буде дует колишніх помічників Роджерса Майк Стоуелл і Адам Седлер.

Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне