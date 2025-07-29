Евертон зацікавлений в оренді вінгера Джека Гріліша – Девід Мойес є великим шанувальником гравця збірної Англії. За даними The i Paper, "іриски" готові зробити пропозицію Грілішу, але очікується, що з ними будуть конкурувати ряд клубів Прем'єр-ліги, включаючи Вест Хем.

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Чемпіон Італії Наполі також пов'язують з переходом Гріліша, чия зарплата означає, що будь-який трансфер вимагатиме компромісів з боку Манчестер Сіті, гравця і будь-якого клубу, який його підпише.

На даний момент Евертон чекає умов "містян". У Гріліша не буде нестачі в варіантах у міжсезоння, але він віддає пріоритет ігровому часу перед чемпіонатом світу наступного літа. Головний тренер збірної Англії Томас Тухель неодноразово висловлював своє захоплення Грілішем, проте не вибере його, якщо він продовжить залишатися другорядним гравцем на Етіхад.

У складі Евертона грає українець Віталій Миколенко.

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