Стадіон Бремлі-Мур Док вміщує 53 тисячі глядачів. Перший матч на ньому пройшов у лютому 2025 року. Він був побудований, зокрема, з 1000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Метінвест, яка належить президенту Шахтаря Рінату Ахметову.

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Під час будівництва стадіону було застосовано стратегію no-blockwork – кожен елемент мав бути ретельно спланований, забезпечуючи точність монтажу сталевих конструкцій без використання традиційної цегляної кладки. Гарячекатаний лист Spartan UK групи Метінвест відігравав одну з ключових ролей.

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