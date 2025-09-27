Вест Хем підтвердив відставку головного тренера Грема Поттера та всього його штабу через незадовільні результати.

Вест Хем офіційно оголосив про відхід Грема Поттера з посади головного тренера. Як повідомляє клубна пресслужба, результати команди у другій половині минулого сезону та на старті кампанії-2025/26 не відповідали очікуванням керівництва.

Рада директорів лондонського клубу дійшла висновку, що настав час для змін, аби якнайшвидше покращити становище команди у Прем’єр-лізі. Разом із Поттером команду залишив увесь його штаб: асистент Бруно Салтор, тренери першої команди Біллі Рейд та Нарсіс Пелач, тренери воротарів Каспер Анкергрен і Лінус Кандолін.

Керівництво вже розпочало процес пошуку нового наставника, однак поки що більше коментарів клуб не надає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про зацікавленість Вест Хема українським форвардом Роми Артемом Довбиком.

