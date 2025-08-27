Англійський Фулхем намагається оформити трансфер Кевіна з Шахтаря до завершення трансферного вікна.

Шахтар та Фулхем продовжують перемовини щодо трансферу Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Шахтар виставив цінник на Кевіна – "гірники" вже знайшли йому заміну

Бразилець може обійтися "дачникам" у понад 40 мільйонів євро. Розмови між клубами щодо фінальної суми досі тривають. Також Фулхем хоче придбати гравця Мілана Семюеля Чуквуезе – 26-річного нігерійця оцінюють у 25 млн євро.

Нагадаємо, що Кевін у сезоні 2025/26 забив 4 голи та віддав 2 асисти у чотирьох матчах за "гірників",

Шахтар ледь не зганьбився з Серветтом, врятувавши нічию у Лізі конференцій – Бондар закрив рота коштовним бразильцям