Клуб АПЛ просунувся у перемовинах щодо лідера Шахтаря – гравець Мілана може стати його одноклубником
Англійський Фулхем намагається оформити трансфер Кевіна з Шахтаря до завершення трансферного вікна.
Шахтар та Фулхем продовжують перемовини щодо трансферу Кевіна, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Бразилець може обійтися "дачникам" у понад 40 мільйонів євро. Розмови між клубами щодо фінальної суми досі тривають. Також Фулхем хоче придбати гравця Мілана Семюеля Чуквуезе – 26-річного нігерійця оцінюють у 25 млн євро.
Нагадаємо, що Кевін у сезоні 2025/26 забив 4 голи та віддав 2 асисти у чотирьох матчах за "гірників",
