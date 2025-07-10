Сандерленд офіційно оголосив про підписання нового контракту з українським лівим вінгером Тимуром Тутєровим. Попередня угода з 20-річним футболістом завершилася 30 червня 2025-го, однак клуб вирішив продовжити співпрацю.

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Тренер академії Робін Ніколс високо оцінив молодого українця: "Ми дуже раді, що досягли домовленості про те, що Тутєров залишиться в клубі. Він блискуче адаптувався з моменту переходу до нас з України, демонструючи чудовий атлетизм та інстинкт завершувати атаки – це робить його захопливим гравцем на фланзі".

Тимур перебрався до Сандерленда у квітні 2023 року з українського Колоса. За команду U-21 він провів 29 поєдинків, у яких забив 7 голів і віддав 3 результативні передачі. Також він регулярно виступає за юнацьку збірну України U-19.

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