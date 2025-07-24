Вулверхемптон офіційно оголосив про трансфер 27-річного атакувального півзахисника Джона Аріаса з бразильського Флуміненсе. Контракт розраховано на чотири роки з можливістю продовження ще на сезон. За інформацією Transfermarkt, сума угоди склала 17 мільйонів євро.

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Колумбієць привернув увагу "вовків" своєю блискучою грою на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США, де був визнаний гравцем матчу в зустрічах проти Борусії, Ульсан Хьонде та Інтера, а також потрапив до символічної збірної турніру.

У складі англійської команди Аріас знову зустрінеться з колишнім партнером по Флуміненсе – Андре, а також з партнером по збірній Колумбії Єрсоном Москерою.

Аріас починав професійну кар’єру на батьківщині у складі Патріотас у 2018 році. Він провів понад 100 матчів у чемпіонаті Колумбії, де виступав також за Льянерос, Америку де Калі та Санта-Фе. Саме з Америкою де Калі він здобув перший трофей – чемпіонство Колумбії у 2020 році.

У 2021 році він перейшов у Флуміненсе, де став справжньою зіркою. Загалом за клуб з Ріо-де-Жанейро він провів 229 матчів, записавши до свого активу 102 результативні дії. Його пік припав на сезон-2022, у якому він оформив 16 голів і 17 асистів. У 2023 році разом з Андре Аріас виграв Кубок Лібертадорес і потрапив до символічної збірної турніру.

У першій половині 2025 року він додав до статистики ще 13 асистів і виконував функції капітана Флуміненсе. Підписання Аріаса Вулверхемптон супроводив креативною презентацією.

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