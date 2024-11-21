Головний тренер Лестера Стів Купер має серйозні проблеми зі складом перед грою в АПЛ з Челсі.

Міжнародна пауза погіршила кадрову ситуацію "лисів". Абдул Фатаву вибув до кінця сезону через розрив хрестоподібної зв'язки.

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Як повідомляє Owynn Palmer-Atkin, Кордова-Рід перебуває під наглядом лікарів, оскільки проблеми з ахіллом не зникли. Буонанотте пропустить гру через перебір жовтих карток. Рікарду Перейра досі не відновився, а участь Чаудурі під питанням. Джеймі Варді тренувався, але невідомо, чи зможе він вийти на поле. Дака та Айю мають встигнути набрати форму.

Лестер наразі перебуває на 15 місці з 10 балами. У 12 турі "лиси" зіграють з Челсі Михайла Мудрика.