Клуб АПЛ готує дивний трансфер нападника Мілана – гравець раніше мав проблеми зі здоров'ям
Як повідомляє The Athletic, Лідс фіналізує угоду щодо переходу нападника Мілана Ноа Окафора.
РБ Лейпциг відмовився підписувати вінгера Мілана – він провалив медичне обстеження
25-річний швейцарець обійдеться Лідсу приблизно у 20,8 мільйонів євро. Незабаром гравець має пройти медичне обстеження і підписати контракт.
Другу половину минулого сезону Окафор провів в оренді в Наполі, де відіграв 4 матчі та здобув чемпіонство Серії А під керівництвом Антоніо Конте. Взимку він міг перейти в оренду до РБ Лейпциг, але угода зірвалася, через те, що Окафор провалив медобстеження в Німеччині, але, вочевидь, Лідс готовий ризикнути.
Нападник приєднався до Мілана у 2023 році з РБ Зальцбург. В Австрії він забив 34 голи та віддав 23 асисти, чотири рази поспіль ставав чемпіоном Бундесліги. У складі Мілана Окафор провів 53 матчі та відзначився 7 голами. Також на його рахунку 24 поєдинки за збірну Швейцарії.
Лідс стартував у новому сезоні АПЛ з перемоги над Евертоном українця Віталія Миколенка (1:0).
