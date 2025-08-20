Як повідомляє The Athletic, Лідс фіналізує угоду щодо переходу нападника Мілана Ноа Окафора.

РБ Лейпциг відмовився підписувати вінгера Мілана – він провалив медичне обстеження

25-річний швейцарець обійдеться Лідсу приблизно у 20,8 мільйонів євро. Незабаром гравець має пройти медичне обстеження і підписати контракт.

Другу половину минулого сезону Окафор провів в оренді в Наполі, де відіграв 4 матчі та здобув чемпіонство Серії А під керівництвом Антоніо Конте. Взимку він міг перейти в оренду до РБ Лейпциг, але угода зірвалася, через те, що Окафор провалив медобстеження в Німеччині, але, вочевидь, Лідс готовий ризикнути.

Нападник приєднався до Мілана у 2023 році з РБ Зальцбург. В Австрії він забив 34 голи та віддав 23 асисти, чотири рази поспіль ставав чемпіоном Бундесліги. У складі Мілана Окафор провів 53 матчі та відзначився 7 голами. Також на його рахунку 24 поєдинки за збірну Швейцарії.

Лідс стартував у новому сезоні АПЛ з перемоги над Евертоном українця Віталія Миколенка (1:0).

Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів