Клуб АПЛ готовий подвоїти зарплату зірці Манчестер Сіті – Гвардіола називає його "винятковим"
Ноттінгем Форест хоче підписати захисника Манчестер Сіті Ріко Льюїса.
Ноттінгем Форест готовий піти дуже далеко, щоб отримати універсала Ріко Льюїса, який здатний закрити як позицію флангового захисника, так і зіграти в опорній зоні. Як інформує talkSPORT, "лісники" готові подвоїти зарплату захисника, щоб він погодився на перехід.
Реал навісив цінник на зірку атаки – Манчестер Сіті готує контракт для гравця і має знайти шалені кошти
Повідомляється, що 20-річний Льюїс серйозно роздумує над цією пропозицією.
У минулому сезоні Ріко провів за Манчестер Сіті 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі і оформив 4 асисти. Один з цих голів гравець забив саме у ворота Ноттінгем Форест у півфіналі Кубка Англії.
Минулого сезону Пеп Гвардіола назвав Ріко "винятковим гравцем".
