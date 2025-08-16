Ноттінгем Форест готовий піти дуже далеко, щоб отримати універсала Ріко Льюїса, який здатний закрити як позицію флангового захисника, так і зіграти в опорній зоні. Як інформує talkSPORT, "лісники" готові подвоїти зарплату захисника, щоб він погодився на перехід.

Повідомляється, що 20-річний Льюїс серйозно роздумує над цією пропозицією.

У минулому сезоні Ріко провів за Манчестер Сіті 44 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 м'ячі і оформив 4 асисти. Один з цих голів гравець забив саме у ворота Ноттінгем Форест у півфіналі Кубка Англії.

Минулого сезону Пеп Гвардіола назвав Ріко "винятковим гравцем".

