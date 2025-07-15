Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 20-річним латералем Славії Ель-Хаджі Маліком Діуфом. Він гратиме під 12-м номером.

Тоттенхем офіційно посилився зірковим вінгером за 55 мільйонів – "шпори" уникли сплати штучного "податку" злому сусіду

Як інформує інсайдер Бен Джейкобс, "молотобойці" заплатили за гравця 22 млн євро. Також Славія отримає бонуси, пов'язані з результативністю Діуфа.

Завдяки цьому продажу Славія встановила трансферний рекорд чеської ліги за вартістю продажу футболіста. Попередній рекорд для чеських клубів був встановлений в січні 2025 року, коли Тоттенхем придбав воротаря празької Славії Антоніна Кінскі за 16,5 млн євро. Славія підписала Діуфа взимку минулого року за 2,5 мільйона євро з Тромсе.