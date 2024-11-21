У Лопетегі є два матчі, щоб переломити ситуацію. Як інформує The Guardian, боси клубу чіпляються за надію, що іспанець зможе повернути команду на переможний шлях. Проте, їхня віра в тренера згасає, і є серйозна ймовірність звільнення наставника ще цього місяця.

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Повідомляється, що потенційними наступниками Лопетегі можуть стати екс-наставник Борусії Д Едін Терзіч, екс-тренер збірної Данії Каспер Юлманд, колишній тренер Бенфіки Рогер Шмідт і екс-тренер Штутгарта Себастьян Хьонесс.

Після 11 турів лондонська команда посідає 14-те місце в турнірній таблиці. Двома її наступними суперниками стануть Ньюкасл і Арсенал Олександра Зінченка.

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