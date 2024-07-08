Клуб 4 українців отримав трансферний бан – туди якраз сватають чемпіона світу з Динамо
Лехія Гданськ зіткнулася з несподіваними труднощами перед поверненням в елітний дивізіон Польщі.
Новачок Екстракляси офіційно підтвердив, що отримав від ФІФА бан на три найближчі трансферні вікна.
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Лехію покарали через заборгованість перед словацьким Ружомбероком. Вочевидь, поляки повністю не розрахувались за трансфер форварда Томаша Бобчека. Він відбувся рік тому, а останній транш чекали 30 червня. Лехія не встигла, але обіцяє закрити питання найближчими днями і повернути собі право реєструвати нових гравців.
Ця ситуація може затримати перехід Сергія Булеци, якого активно сватають саме в Гданськ. Там вже виступають четверо інших українців – воротар Сарнавський, хавбеки Желізко, Хлань та форвард В'юнник.
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