Лехія Гданськ зіткнулася з несподіваними труднощами перед поверненням в елітний дивізіон Польщі.

Новачок Екстракляси офіційно підтвердив, що отримав від ФІФА бан на три найближчі трансферні вікна.

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Лехію покарали через заборгованість перед словацьким Ружомбероком. Вочевидь, поляки повністю не розрахувались за трансфер форварда Томаша Бобчека. Він відбувся рік тому, а останній транш чекали 30 червня. Лехія не встигла, але обіцяє закрити питання найближчими днями і повернути собі право реєструвати нових гравців.

Ця ситуація може затримати перехід Сергія Булеци, якого активно сватають саме в Гданськ. Там вже виступають четверо інших українців – воротар Сарнавський, хавбеки Желізко, Хлань та форвард В'юнник.

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