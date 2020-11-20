Клозе в Динамо: відомий менеджер розкрив деталі контактів з легендою
Асистент головного тренера мюнхенської Баварії Мірослав Клозе справді міг розпочати самостійну кар'єру наставника в столиці України.
Чемпіон світу-2014 і його помічник Славен Скеледжіч могли очолити Динамо рік тому. Про це менеджер Олександр Ольшанецький написав у своєму Facebook.
Динамо мало можливість замість Луческу призначити Клозе
На тренерській лаві Клозе міг замінити Олексія Михайличенка, який не зміг подолати груповий етап Ліги Європи. Офіційно керманичем "біло-синіх" став би Скеледжіч, адже легенда Баварії на той час ще не мав тренерської ліцензії категорії Pro. Зрештою, про співпрацю сторони не домовилися – Михайличенко залишився керувати Динамо до кінця сезону 2019/20, а Клозе почав працювати в структурі Баварії.
У серпні 2020-го головним тренером киян став екс-керманич донецького Шахтаря Мірча Луческу.
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