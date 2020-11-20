Чемпіон світу-2014 і його помічник Славен Скеледжіч могли очолити Динамо рік тому. Про це менеджер Олександр Ольшанецький написав у своєму Facebook.

Динамо мало можливість замість Луческу призначити Клозе

На тренерській лаві Клозе міг замінити Олексія Михайличенка, який не зміг подолати груповий етап Ліги Європи. Офіційно керманичем "біло-синіх" став би Скеледжіч, адже легенда Баварії на той час ще не мав тренерської ліцензії категорії Pro. Зрештою, про співпрацю сторони не домовилися – Михайличенко залишився керувати Динамо до кінця сезону 2019/20, а Клозе почав працювати в структурі Баварії.

У серпні 2020-го головним тренером киян став екс-керманич донецького Шахтаря Мірча Луческу.

Динамо хочуть продати форварда, який пробачив Ліверпуль і розізлив фанатів божевільним промахом