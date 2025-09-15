Клозе пояснив, чому перевів Степанова в молодіжку Нюрнберга – легенда не стримував емоцій щодо українця
Головний тренер нюрнбургців Мірослав Клозе висловився щодо ігрових якостей форварда збірної України Артема Степанова.
"Артем не отримав багато ігрового часу під час свого міжнародного турне у складі молодіжної збірної України, тож ми свідомо вирішили дати йому ігрову практику у складі команди до 23 років проти сильного суперника.
Ця ситуація також була з ним чітко обговорена. Він провів дуже гідний матч за команду U-23 та навіть забив гол", – цитує Клозе Bild.
Нагадаємо, Степанов вийшов у старті U-23 проти Вюрцбургер Кікерс і в середині другого тайму з пенальті зрівняв рахунок у матчі.
До слова, раніше Клозе критикував Степанова за його слабку гру в єдиноборствах, а також за демонстрацію "юнацького футболу".
Цікаво, що головна команда Нюрнберга наразі не здобула жодної перемоги у Другій Бундеслізі і після 5-ти турів йде у турнірній таблиці останньою, маючи у своєму доробку лише 1 очко.
