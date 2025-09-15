"Артем не отримав багато ігрового часу під час свого міжнародного турне у складі молодіжної збірної України, тож ми свідомо вирішили дати йому ігрову практику у складі команди до 23 років проти сильного суперника.

Степанов голом врятував Нюрнберг від поразки – українець "помстився" Клозе за недовіру (ВІДЕО)

Ця ситуація також була з ним чітко обговорена. Він провів дуже гідний матч за команду U-23 та навіть забив гол", – цитує Клозе Bild.

Нагадаємо, Степанов вийшов у старті U-23 проти Вюрцбургер Кікерс і в середині другого тайму з пенальті зрівняв рахунок у матчі.

До слова, раніше Клозе критикував Степанова за його слабку гру в єдиноборствах, а також за демонстрацію "юнацького футболу".

Цікаво, що головна команда Нюрнберга наразі не здобула жодної перемоги у Другій Бундеслізі і після 5-ти турів йде у турнірній таблиці останньою, маючи у своєму доробку лише 1 очко.

