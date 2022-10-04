Клоунада року від екс-команд Зозулі та Луніна – кіпер втік з воріт, але суперник не скористався подарунком
Леганес та Альбасете влаштували обмін курйозними люб'язностями у очному матчі.
На 67-й хвилині трапився епізод, який точно може претендувати на звання "Футбольна клоунада року".
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Голкіпер Альбасете Бернабе Барраган чомусь вирішив, що його команда повинна виконувати удар від воріт, хоча насправді арбітр призначив аут для суперника. Поки кіпер гуляв, Мірамон швиденько кинув м'яч на Феде, якому залишалося влучити у порожні ворота з 20-22 метрів. Втім, нападник Леганеса виконав незрозумілий навіс, який захисник Альбасете легко вибив. Барраган повернувся у свої володіння і більше не помилявся до переможного фінального свистка (2:1).
Зауважимо, що в обох клубах є український слід – Андрій Лунін свого часу рік провів у оренді за Леганес, а Роман Зозуля 4 роки захищав кольори Альбасете.
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