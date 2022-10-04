На 67-й хвилині трапився епізод, який точно може претендувати на звання "Футбольна клоунада року".

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Голкіпер Альбасете Бернабе Барраган чомусь вирішив, що його команда повинна виконувати удар від воріт, хоча насправді арбітр призначив аут для суперника. Поки кіпер гуляв, Мірамон швиденько кинув м'яч на Феде, якому залишалося влучити у порожні ворота з 20-22 метрів. Втім, нападник Леганеса виконав незрозумілий навіс, який захисник Альбасете легко вибив. Барраган повернувся у свої володіння і більше не помилявся до переможного фінального свистка (2:1).

Bernabé Barragán, arquero de Albacete, se fue a buscar una pelota en el medio del partido contra Leganés. Dejó el arco solo. Zafó de que no le hicieran un gol y de aparecer en uno de los bloopers del año.pic.twitter.com/sjEJ15Pc73 — VarskySports (@VarskySports) October 3, 2022

Зауважимо, що в обох клубах є український слід – Андрій Лунін свого часу рік провів у оренді за Леганес, а Роман Зозуля 4 роки захищав кольори Альбасете.

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