Поєдинок 32-го туру Бундесліги між Борусією М та РБ Лейпциг громадяни "вєлікой дєржави" не змогли подивитись через цензуру.

Німецький футбол із перших днів повномасштабного вторгнення Росії публічно підтримує Україну та влаштовує відповідні акції: на більшості поєдинків присутні заклики зупинити війну й синьо-жовті прапори.

Борусія М – РБ Лейпциг – 3:1 – відео голів та огляд матчу за участю візаві збірної України

Та окупантський телеканал "Матч ТВ" працює за вказівками верхівки й продовжує ретранслювати меседжі російської пропаганди. На початку зустрічі з'явилось повідомлення, що "можуть бути використані згадки організацій, діяльність яких заборонена на території РФ".

Вже на другій хвилині трансляцію перервали. Вкотре. Коментатор з країни-агресорки озвучив абсурдну причину: "На жаль, наші німецькі колеги вважають, що фраза "спорт поза політикою" більше не працює і для них це важливіше. Тому наша трансляція на сьогодні завершується".

Зустріч закінчилась звитягою Борусії Менхенгладбах над РБ Лейпциг із рахунком 3:1. Україна ж щодня наближається до своєї перемоги – над російськими військами та режимом Путіна.

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