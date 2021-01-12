Український легіонер Кешли Дмитро Кльоц більше не є гравцем азербайджанського клубу.

Колос підписав вихованця Ніцци

Сторони розірвали контракт, який був розрахований до літа наступного року, за взаємною згодою, повідомляє видання Footboom.

Нагадаємо, Кльоц – вихованець Карпат. Професіональну кар'єру футболіста розпочав у львівському клубі у 2013 році. У серпні 2020-го перейшов у Кешлу на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за азербайджанську команду 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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