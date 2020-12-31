Кльоц: Карпати хочуть потрапити до першої шістки, щоб грати з Динамо і Шахтарем

Півзахисник Карпат Дмитро Кльоц підвів підсумки першої частини сезону для львів'ян.

"Хочеться потрапити до першої шістки, щоб грати з Динамо і Шахтарем, а не з командами другої шістки. Хочеться про себе заявити, дай бог, в Лізі Європи. Хочемо вгору, але на жаль, знову опиняємося внизу.

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Не можу сказати, що через поганий старт Карпати "заковбасило". Не можу сказати, що ми прямо так погано зіграли перші тури з Шахтарем (0:3) і Динамо (0:2).

Начебто непогану гру протягом 40 хвилин демонстрували і в першому, і в другому матчі. Ми не пропускали, було 0:0. Пропустили голи в роздягальню, але грали непогано. Потім ми повинні були брати свої очки, але не змогли, тому застрягли внизу таблиці, зараз важко вибратися", – сказав Кльоц в ефірі програми Футбольний формат.

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