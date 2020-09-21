"У мене були пропозиції від кількох команд з України, а також з інших країн. Я більше не хотів залишатися в Україні, тому що я там вже багато бачив. Провів понад 100 матчів.

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Хотів нового виклику, і я його отримав. Можу тільки сказати, що мене дуже добре прийняли команда, тренерський штаб і президент клубу. Велике їм спасибі. Тепер я – частина цієї родини.

Баку дуже хороше і красиве місто, мені тут подобається. Кожне місто по-своєму приємне і красиве, але я тут, щоб грати в футбол і приносити користь клубу. Зроблю все можливе, щоб не підвести клуб і вболівальників", – сказав Кльоц у коментарі Azerisport.

Нагадаємо, Дмитро виступав за Карпати з 2013 року, проте на початку серпня цього року перебрався в Азербайджан, де тепер захищає кольори Кешли.

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