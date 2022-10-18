Головному тренеру Ліверпуля Юргену Клоппу висунули звинувачення за лайку на адресу бокового судді у матчі з Манчестер Сіті. Про це повідомляє ВВС.

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Футбольна асоціація Англії (FA) звинувачує німецького фахівця в порушенні правила FA E3: "Коментарі, які є неналежними, псують репутацію гри, є загрозливими, принизливими, непристойними або образливими".

Тепер Клопп має відповісти на ці звинувачення до п'ятниці, 21 жовтня. Юрген зможе бути присутнім у технічній зоні своєї команди у матчі з Вест Хемом, який відбудеться у середу, 19 жовтня.

Нагадаємо, що після матчу з Ман Сіті Клопп вибачився за свою поведінку.

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