Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про трансфери Челсі, який може собі дозволити купити гравців за 100 мільйонів чи викласти величезну суму за оренду.

"Це цікаво, але пояснення у мене немає. Якщо всі ці числа правдиві, то це вражає. Не думаю, що Челсі зможе робити те саме протягом наступних 10 років. Не знаю. Можливо, вони можуть. Не думаю, що інвестиції зупиняться в майбутньому. А це не означає, що ми також повинні це зробити.

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Я вірю в тренерські якості, я вірю в розвиток, вірю в темпіндінг – ці речі потрібно використовувати на 100 відсотків. Коли ви створюєте нову команду, це не означає, що це потрібно робити щороку нове. Річ у тому, щоб дозволити гравцям зробити крок вперед.

Не варто переживати через те, скільки витратили інші клуби. Ми повинні реагувати на такі моменти, але є й інші аспекти", – цитує Клоппа Sky Sports.

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