Клоппу набридло сидіти без діла, інформує UOL Esporte. Повідомляється, що німецький фахівець спить і бачить себе на тренерському містку. Він буде готовий повернутися до тренерської роботи, але за умови отримання гідної пропозиції.

Клопп може повернутись до тренерської роботи – на нього полює Реал

Згідно з джерелом, Юрген готовий залишити свою поточну посаду тільки заради двох пропозицій – Реала або збірної Бразилії. На сьогоднішній роботі він заробляє від 12 до 14 мільйонів євро на рік.

Раніше повідомлялося, що фаворитом на пост наставника "селесао" став головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш. Після відходу з Ліверпуля Клопп став глобальним керівником футболу в спортивній імперії Ред Булл.

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