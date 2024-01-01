"Я вболіваю за тих тренерів, яких знаю. Ну як вболіваю, завжди цікаво спостерігати. У мене немає такого, щоб я на когось хотів бути схожим чи рівнятися.

Скрипник вперше озвучив ціль Металіста 1925 та пояснив відхід з Ворскли: "Тренеру завжди хочеться викликів"

Складається так, що не те щоб ти за ними стежив. Але Клоппа – я знаю особисто, Гвардіолу – знаю особисто. Це не означає, що ми дружимо й телефонуємо одне одному, як друзі. Але коли відкриваєш результати – звертаєш увагу на тих, кого знаєш", – цитує Скрипника офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, 54-річний фахівець розпочав тренерську роботу у Вердері у 2004 році і, пройшовши всі щаблі клубної ієрархії, зумів стати головним тренером основної команди. Після відходу з німецького клубу у 2016-му прийняв латвійську Ригу. Потім були Зоря, Ворскла і Металіст 1925.

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