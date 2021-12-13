"Мені довелося чекати 54 роки, щоб вперше зіграти на Сан-Сіро... А тепер я там зіграю вдруге за три місяці. Прекрасні новини! Все добре. Звичайно, це важкий жереб. Інтер лідирує в Італії, зараз у них хороша команда. Подивимося, що зміниться до лютого.

Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів відбулося з грубими порушеннями – результати анулювали

Ми добре знаємо Санчеса та Джеко, а Лаутаро, мабуть, один з найяскравіших форвардів світу. Сімоне Індзагі працює там перший рік, він очолив чемпіонську команду. Така нелегка доля Ліверпуля, але все можливо. Ми спробуємо пройти далі.

Протистояння гідне Ліги чемпіонів. З нетерпінням його чекаю. Звичайно, потрібно було провести нове жеребкування. Я дивився процедуру і думав, що не можна все залишити так, в жодному разі", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Ліверпуль виграв групу з ідеальними показниками. Під час першого жеребкування мерсисайдці отримали в суперники Зальцбург, а після повторного – Інтер. Матчі відбудуться у лютому-березні.

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