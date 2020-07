Клопп звернувся до найсильнішого гравця планети – епічне відео

Скромний британський клуб несамовито веселився на легендарному Вемблі після вирішальної перемоги над Оксфордом за вихід у Чемпіоншип (2:1). Шампанське лилося рікою, футболісти співали і танцювали, а кремезний Акінфенва отримав несподіваний дзвінок у WhatsApp. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вирішив особисто привітати 38-річного форварда.

"Тобі пощастило, що ти не зіграєш проти мене", – Акінфенва записав звернення до Рамоса

На вірусному відео, яке полонило мережу, Клопп пояснює, що бачив гру, але пропустив післяматчеве інтерв'ю. "Я сподіваюся, що ви відсвяткуєте належним чином попри ці дивні часи", – говорить німецький фахівець, поки Адебайо не знаходить собі місця та хизується перед власними партнерами.

Цікаво, що найгабаритніший гравець світу приходив на тренування Уікома у футболці Ліверпуля після того, як "червоні" виграли чемпіонський титул. Згодом Акінфенва покепкував над фінансовими санкціями клубу: "Це були гарно витрачені гроші".

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can’t get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2