"Я більше не хочу бути тренером. Зараз я так думаю, але хто знає. Мені зараз 58. Якби я повернувся в 65, всі б сказали: "Ти ж казав, що не зробиш цього!"

Я б відповів: "Вибачте, тоді був на 100% впевнений в цьому". Ось що відчуваю зараз. Я не сумую. Подивіться на мою кар'єру, є набагато більш успішні кар'єри, ніж моя. Я програв більше фіналів Ліги чемпіонів, ніж більшість людей грає. Знаю, як програвати і як життя продовжується.

Мені не потрібно тримати свій досвід при собі. Я ніколи цього не робив, але просто не мав часу говорити з людьми про це, бо наближався наступний матч. Тепер, якщо хтось мене про щось запитує, я найвідкритіша людина, яку я знаю", – цитує Юргена Клоппа The Athletic.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що Юрген Клопп може очолити Аль-Іттіхад.

