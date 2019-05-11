Клопп зробив прогноз на наступний сезон АПЛ – Манчестер Сіті та Ліверпулю варто остерігатися

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що в наступному сезоні клуби з топ-6 англійської Прем'єр-ліги скоротять відставання від його команди і Манчестер Сіті.

"Що можемо сказати про Манчестер Сіті? Вони, швидше за все, не стануть гіршими. Те ж саме можна сказати про нас, а ось інші клуби завдадуть удару у відповідь.

"Щоб створити шедевр, потрібні інші інструменти", – Почеттіно не вірить у перспективи Тоттенхема

Головна різниця між Ліверпулем, Ман Сіті та іншими командами полягає не в якості, а у послідовності. Можна поліпшити послідовність, але якість буде рости в інших клубах.

Нам потрібно залишатися на правильному шляху. Знову і знову все робити правильно. Якщо впораємося, на нас чекатиме світле майбутнє", – цитує Клоппа Sky Sports.

"Король помер, хай живе король!" – 5 причин, які дозволили клубам АПЛ підкорити футбольну Європу

За тур до завршення чемпіонату турнірну таблицю чемпіонату Англії очолює Манчестер Сіті, який набрав 95 очок. Ліверпуль (94) посідає друге місце. Слідом ідуть лондонський Челсі (71), Тоттенхем, 70, Арсенал (66) та Манчестер Юнайтед (66).