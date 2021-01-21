"Ліверпуль втратив багато очок в останніх поєдинках? Ми підходимо до гри з фокусом на цих матчах, і мене це влаштовує. Коли тобі пощастило попрацювати в цьому клубі, розумієш, що кожен виступ – під пильною увагою. Такий рівень інтересу до нас – привілей, і ми повинні прийняти цей тиск.

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Що стосується моєї команди, ми не повинні відволікатися на питання. Наша увага повинна бути зосереджена на вирішенні проблем. Ми самі є рішенням.

З Різдва я отримую слушні питання: "Як повернутися до того, що було раніше?". Команда шукає вихід. В останні сезони у нас була стабільність, і так буде знову", – цитує Клоппа сайт мерсисайдців.

Перед матчем проти Бернлі Ліверпуль розташувався на 4-й сходинці, відстаючи від лідера перегонів (МЮ) на 6 очок.

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