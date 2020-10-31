Наставник Ліверпуля не панікує через серйозні втрати у захисній ланці. Клопп планує використати старий прийом, який свого часу успішно працював.

Як відомо, у чинного чемпіона Англії вражаючі втрати в центрі оборони. Вірджил ван Дейк пропустить півроку, також травмований Жоель Матіп. В останньому матчі ЛЧ пошкодження отримав ще й Фабінью. Таким чином, серед центрбеків першої команди здоровим залишився лише Джо Гомес.

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"У мене є кілька варіантів, якийсь із них я точно використаю. Який? Мусите увімкнути телевізор в суботу ввечері, тоді й побачите.

В центрі оборони можуть зіграти Хендерсон, Вейналдум, чи Робертсон. Колись дану позицію успішно закривав Хав'єр Маскерано, а ці футболісти не є нижчими за нього", – цитує Клоппа Goal.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 31 жовтня, Ліверпуль зустрінеться з Вест Хемом. Матч розпочнеться о 19:30 за Києвом. Після 6-ти турів підопічні Клоппа посідають 2 місце в АПЛ, набравши 13 очок.

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