"Клопп, змії та Mercedes-Benz": екс-кіпер Динамо – про першу зарплатню, головну фобію та найромантичніший вчинок
Воротар Кривбаса Володимир Маханьков відповів на запитання анкети.
"Улюблене місто: Київ – рідне місто. Тут я народився і виріс.
Страва та напій: Будь-яка страва, приготована дружиною. Напій – вода.
Авто мрії: Mercedes-Benz GLS Class.
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Яке місто вразило культурою або стилем життя: Барселона.
Фільм: Важко виділити один. Назву: "З міркувань совісті", "Джунглі", "Король Річард".
Бренд одягу: Etudes.
Обов’язковий аксесуар: Годинник.
Фобія: Змії.
Три речі, які візьмете на безлюдний острів: Намет, запас їжі, карту.
Найромантичніший вчинок: Пропозиція руки і серця.
Найбільший штраф у кар’єрі: 1000 гривень, бо запізнився на вечерю (Сміється).
Найперша зарплатня: 300$.
Хто або що надихає в моменти труднощів: Мої близькі та прагнення досягнути своїх цілей.
На якому стадіоні світу мрієте зіграти в серії пенальті: Вемблі.
Топ-3 голкіпери наразі: Ян Облак, Аліссон Бекер, Тібо Куртуа.
ЛЧ чи ЧС: ЧС.
Найгучніша підтримка фанатів, яку пам’ятаєте: Ліга чемпіонів, матч Бешикташ – Динамо Київ у Стамбулі.
У кого найліпше почуття гумору в Кривбасі: Вакулко.
А стилю: У легіонерів – Маттео Аморозо.
Під керівництвом якого тренера хотіли б пограти: Юрген Клопп.
А в якому чемпіонаті перевірити власні сили: Будь-яка європейська ліга з топ-5.
Улюблений мем або жарт про воротарів: Не полюбляю жарти про воротарів.
Якби не стали футболістом, яка професія підійшла б найбільше: Футбольний функціонер.
Топ-3 захоплення поза футболом: Плавання, час із рідними та перегляд серіалів.
Улюблена цитата або девіз по житті: Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але ви не повинні зупинятися", – сказав Маханьков у коментарі YeSport.
Нагадаємо, 27-річний голкіпер – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Півроку пограв за Карпати, звідки перейшов у Полісся. Далі був Колос і перехід у Кривбас. У поточному сезоні провів за криворіжців 6 матчів, в яких пропустив 7 голів (у двох зустрічах відстояв "на нуль").
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