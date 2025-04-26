"Улюблене місто: Київ – рідне місто. Тут я народився і виріс.

Страва та напій: Будь-яка страва, приготована дружиною. Напій – вода.

Авто мрії: Mercedes-Benz GLS Class.

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Яке місто вразило культурою або стилем життя: Барселона.

Фільм: Важко виділити один. Назву: "З міркувань совісті", "Джунглі", "Король Річард".

Бренд одягу: Etudes.

Обов’язковий аксесуар: Годинник.

Фобія: Змії.

Три речі, які візьмете на безлюдний острів: Намет, запас їжі, карту.

Найромантичніший вчинок: Пропозиція руки і серця.

Найбільший штраф у кар’єрі: 1000 гривень, бо запізнився на вечерю (Сміється).

Найперша зарплатня: 300$.

Хто або що надихає в моменти труднощів: Мої близькі та прагнення досягнути своїх цілей.

На якому стадіоні світу мрієте зіграти в серії пенальті: Вемблі.

Топ-3 голкіпери наразі: Ян Облак, Аліссон Бекер, Тібо Куртуа.

ЛЧ чи ЧС: ЧС.

Найгучніша підтримка фанатів, яку пам’ятаєте: Ліга чемпіонів, матч Бешикташ – Динамо Київ у Стамбулі.

У кого найліпше почуття гумору в Кривбасі: Вакулко.

А стилю: У легіонерів – Маттео Аморозо.

Під керівництвом якого тренера хотіли б пограти: Юрген Клопп.

А в якому чемпіонаті перевірити власні сили: Будь-яка європейська ліга з топ-5.

Улюблений мем або жарт про воротарів: Не полюбляю жарти про воротарів.

Якби не стали футболістом, яка професія підійшла б найбільше: Футбольний функціонер.

Топ-3 захоплення поза футболом: Плавання, час із рідними та перегляд серіалів.

Улюблена цитата або девіз по житті: Іноді щось може йти не так, як хотілося б, але ви не повинні зупинятися", – сказав Маханьков у коментарі YeSport.

Нагадаємо, 27-річний голкіпер – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру. Півроку пограв за Карпати, звідки перейшов у Полісся. Далі був Колос і перехід у Кривбас. У поточному сезоні провів за криворіжців 6 матчів, в яких пропустив 7 голів (у двох зустрічах відстояв "на нуль").

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