Наставник мерсисайдців переніс лазерну корекцію зору в літнє міжсезоння, через що може попрощатись зі своїми знаменитими окулярами, повідомляє Daily Mirror.

Норвіч – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Вперше Клоппа без свого аксесуара помітили на літніх зборах Ліверпуля у Австрії. Зазначається, що фахівець не повинен постійно носити окуляри, проте час від часу буде в них під час матчів.

Нагадаємо, Ліверпуль Клоппа класно стартував у АПЛ, впевнено розбивши Норвіч у 1-му турі – 3:0.

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