Клопп змінив імідж через операцію на очах
17:25 - Читать на русском
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пішов на серйозний крок, аби покращити своє здоров'я.
Наставник мерсисайдців переніс лазерну корекцію зору в літнє міжсезоння, через що може попрощатись зі своїми знаменитими окулярами, повідомляє Daily Mirror.
Норвіч – Ліверпуль – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Вперше Клоппа без свого аксесуара помітили на літніх зборах Ліверпуля у Австрії. Зазначається, що фахівець не повинен постійно носити окуляри, проте час від часу буде в них під час матчів.
Нагадаємо, Ліверпуль Клоппа класно стартував у АПЛ, впевнено розбивши Норвіч у 1-му турі – 3:0.
МЮ знищив Лідс завдяки перформансу Бруну Фернандеша та Погба, Ліверпуль розгромив Норвіч, Челсі переміг Крістал Пелас
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