"Ні, я цього не планував. Просто ситуація була така, що Мане зіштовхнувся головами із суперником, але ніхто не порушив правила. Тренерський штаб Арсенала підвівся з лавки, хоча для мене було очевидно, що нічого не сталося.

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Мане просто контактний гравець – не треба так реагувати на кожне зіткнення, це неправильно. Коли вони встають із лави запасних, важко не встати самому і щось сказати. Суддя справді добре впорався з цією ситуацією – я заслужив на жовту картку. Це було не нормально, хоча я нічого такого не сказав. Мане навіть не фолив, а штаб Арсенала підскочив, наче це червона. Я просто запитав, чого вони хочуть у цьому епізоді.

Це було ніщо, він навіть не чіпав суперника. Просто два гравці, які підіймаються у повітря. Реакція Артети була ненормальною, тому я не витримав", – цитує Клоппа Goal.

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