Клопп зізнався, що має мало інформації про суперників Ліверпуля на клубному чемпіонаті світу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями від клубного чемпіонату світу, який прийматиме Катар у грудні цього року.

"Подивимося. Поки не відчуваю ніякого тиску. Це чудова можливість для мене, адже такий шанс випадає нечасто. Цікавий і водночас непростий момент – ми будемо грати проти команд з інших континентів, а це трапляється рідко, тому, звичайно, буде важко.

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Будемо готуватися як зазвичай, а там вже подивимося, добре ми це зробили або погано. Я рідко дивлюся бразильський, аргентинський, мексиканський або арабський футбол, тому знаю про них небагато. Буде реально напружений графік. Зрештою, рік на цьому не закінчиться, у нас ще будуть матчі", – цитує Клоппа офіційний сайт ФІФА.

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Нагадаємо, вже відомі 5 учасників клубного чемпіонату світу 2019 року. Окрім Ліверпуля, це – Монтеррей (Мексика), Аль-Садд (Катар), Єнген Спорт (Нова Каледонія) і Есперанс (Туніс).