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Клопп зізнався, що Ліверпуль міг поступитися клубу з третього дивізіону в Кубку Англії

26 січня 23:34 240 Читать на русском
Клопп зізнався, що Ліверпуль міг поступитися клубу з третього дивізіону в Кубку Англії
Юрген Клопп / фото із соцмереж

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував нічийний результат своєї команди в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії проти Шрусбері (2:2).

 

"У нас не вистачить часу, щоб описати все, що сьогодні було не так. Ми забили дійсно хороший гол, але все одно у Адріана було багато роботи. Він був чудовий. Коли ми втрачали м'яч, суперник йшов у контратаку.

Невдалий експеримент Клоппа у відеоогляді матчу Шрусбері Таун – Ліверпуль – 2:2

Шрусбері уповільнював гру, а ми втрачали м'яч в невідповідні моменти. Здавалося, що Ліверпуль не виграє 2:0, а програє 1:2. Нічия – це той мінімум, на який заслужив Шрусбері. Вітаю їх ", – цитує Клоппа ВВС.

Нагадаємо, Ліверпуль володів перевагою у два м'ячі, але Шрусбері, який представляє Лігу 1 (третій за рангом футбольний дивізіон Англії), зумів відігратися. Згідно з правилами Кубка Англії, команди проведуть ще один матч.

Кубок Англії: Ліверпуль несподівано осоромився в Шрусбері

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Кубок Англії Кубок Англії 2019/20 Шрусбері Таун - Ліверпуль Юрген Клопп Юрген Клопп
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