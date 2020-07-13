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Клопп зізнався, коли покине Ліверпуль

16:06 - Читать на русском
Клопп зізнався, коли покине Ліверпуль
Юрген Клопп / AFP

Не встигли вболівальники англійського Ліверпуля відсвяткувати довгоочікуваний чемпіонський титул, як керманич мерсисайдців Юрген Клопп заявив про наміри покинути Енфілд. Щоправда, не цьогоріч.

Головний тренер "червоних" поділився планами на майбутнє в інтерв'ю SWR.

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"Я безумовно повернуся до Німеччини після завершення кар'єри. Найімовірніше – до Майнца. Ще чотири роки в Ліверпулі. Хочу після цього нічого не робити впродовж року. Буду займатися тим, що забажаю, що хотів зробити. Можливо, буду тренувати клуб, збірну чи взагалі нічого не робитиму. Та за п'ять років усе може змінитися на планеті", – розповів Клопп.

Відзначимо, що Юрген Клопп очолив Ліверпуль восени 2015-го. Під його керівництвом мерсисайдці здобули кубок Ліги чемпіонів-2019 і титул в АПЛ цьогоріч.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Юрген Юрген Клопп
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