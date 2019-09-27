Клопп зізнався, кого вважає одним з найкращих придбань Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп високо оцінив захисника Жоеля Матіпа, який перейшов у мерсисайдський клуб у якості вільного агента.

"Жоель завжди був видатним талантом. Він у 18 років вже грав за Шальке у Бундеслізі. Ми говоримо про дуже сильну лігу, а він був видатним гравцем. Так, йому не вистачало стабільності, таке буває. Але він ріс і розвивався.

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У світі величезних трансферних сум придбання такого гравця як вільного агента – неймовірний успіх! Можливо, це один з найкращих трансферів Ліверпуля за останні роки", – цитує Клоппа Evening Standard.

Нагадаємо, Матіп підписав контракт з Ліверпулем влітку 2016 року, після того, як його угода з Шальке закінчилась.

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