"Коли закінчиться мій контракт з Ліверпулем, незважаючи ні на що, я спочатку хочу з'ясувати, як це –знову вести нормальне життя. Буде рік перерви. Раніше у мене такого ніколи не було. Але я максимально розслаблений.

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Коли ти відсутній протягом року, це може бути добре з різних причин. Наприклад, ніхто не буде висловлювати щось негативне в мою сторону, і це прекрасно. У світі багато хороших тренерів", – зазначив Клопп у коментарі RTL.

Нагадаємо, Юрген очолює Ліверпуль з 2015 року та встиг виграти чемпіонство АПЛ, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА на чолі "червоних".

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